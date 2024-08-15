Белоусов: Генштаб России разработал план защиты Белгородской области

Фото: Динар Фатыхов

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что Генштаб Вооруженных сил страны подготовил план конкретных действий по дополнительным мерам защиты Белгородской области.

Глава ведомства в ходе совещания по вопросам обеспечения безопасности населения и объектов инфраструктуры в приграничных районах Курской, Брянской и Белгородской областей обсудил дополнительные меры защиты от атак со стороны ВСУ.

Белоусов: «Речь идет, прежде всего, о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами». взято с сайта kremlin.ru

Белоусов отметил, что речь идет о повышении эффективности управления войсками в сотрудничестве с другими силовыми ведомствами и администрацией региона.

— Речь идет, прежде всего, о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и администрацией Белгородской области, об определении ответственных должностных лиц, а также выделении дополнительных сил и средств, которые будут направлены для выполнения основных задач, — цитирует слова Белоусова РИА «Новости».

Сегодня в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

Олег Исаков