Белоусов: Генштаб России разработал план защиты Белгородской области
Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что Генштаб Вооруженных сил страны подготовил план конкретных действий по дополнительным мерам защиты Белгородской области.
Глава ведомства в ходе совещания по вопросам обеспечения безопасности населения и объектов инфраструктуры в приграничных районах Курской, Брянской и Белгородской областей обсудил дополнительные меры защиты от атак со стороны ВСУ.
Белоусов отметил, что речь идет о повышении эффективности управления войсками в сотрудничестве с другими силовыми ведомствами и администрацией региона.
— Речь идет, прежде всего, о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и администрацией Белгородской области, об определении ответственных должностных лиц, а также выделении дополнительных сил и средств, которые будут направлены для выполнения основных задач, — цитирует слова Белоусова РИА «Новости».
Сегодня в Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера.
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