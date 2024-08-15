Россия продлит экспортную пошлину на подсолнечное масло до середины 2026 года

Фото: Динар Фатыхов

Россия сохранит экспортную пошлину на подсолнечное масло до середины 2026 года. Об этом сообщил директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

По его словам, решение о продлении действия экспортной пошлины было принято на прошлой неделе.

— Цены на внутреннем рынке защищены от резких изменений мировых цен или курса рубля благодаря экспортной пошлине, которая уже более года находится на нулевом уровне, — цитирует Мальцева ТАСС.

Плавающая вывозная пошлина на подсолнечное масло в размере 70% была введена с 1 сентября 2021 года. В планах было снять ограничения в августе 2023-го, однако тогда их вновь продлили — на этот раз до 31 августа 2024 года.



Олег Исаков