Россия продлит экспортную пошлину на подсолнечное масло до середины 2026 года
Россия сохранит экспортную пошлину на подсолнечное масло до середины 2026 года. Об этом сообщил директор Масложирового союза Михаил Мальцев.
По его словам, решение о продлении действия экспортной пошлины было принято на прошлой неделе.
— Цены на внутреннем рынке защищены от резких изменений мировых цен или курса рубля благодаря экспортной пошлине, которая уже более года находится на нулевом уровне, — цитирует Мальцева ТАСС.
Плавающая вывозная пошлина на подсолнечное масло в размере 70% была введена с 1 сентября 2021 года. В планах было снять ограничения в августе 2023-го, однако тогда их вновь продлили — на этот раз до 31 августа 2024 года.
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