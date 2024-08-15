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В Татарстане стартовал проект для информирования граждан о выборах в Госсовет

14:43, 15.08.2024
В Татарстане стартовал проект для информирования граждан о выборах в Госсовет
Фото: Максим Платонов

В преддверии выборов депутатов Госсовета Татарстана нового седьмого созыва Центризбирком республики запустил проект «ИнформУИК» по информированию граждан о выборах. Об этом сообщают пресс-службы органа.

Члены избирательных комиссий и волонтеры будут раздавать информационные материалы и рассказывать о формах и сроках голосования на улицах городов, у проходных предприятий, торговых центров, парков и набережных.

Проект охватит Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск и Зеленодольск.

«ИнформУИК» пройдет с 15 по 30 августа.

Анастасия Фартыгина

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