На 69-м году жизни умерла депутат горсовета Набережных Челнов Флера Андреева

На 69-м году жизни умерла депутат горсовета Набережных Челнов, почетный гражданин города Флера Андреева. С 2014 года она занимала пост заместителя главы города и долгие годы работала в мэрии, сообщает пресс-служба местного органа власти.

Флера Андреева родилась 23 декабря 1955 года в городе Кизел Пермской области. В 1979 году она окончила Московскую энергетический институт ордена Ленина, в 1990 году — Саратовскую высшую партийную школу, в 1995 году — Удмуртский государственный университет. Она кандидат экономических наук.

За свою карьеру Флера Андреева была награждена медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года», почетной грамотой Государственного комитета по управлению государственным имуществом республики и Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана и многими другими госнаградами.

Разиль Самигуллин