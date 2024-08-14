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Шесть татарстанцев удостоены звания «Заслуженный юрист Татарстана»

17:45, 14.08.2024
Шесть татарстанцев удостоены звания «Заслуженный юрист Татарстана»
Фото: Реальное время

Рустам Минниханов подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный юрист Республики Татарстан» шести жителям республики. Соответствующий документ выставили на портале раиса республики.

Звание присвоено за заслуги в укреплении законности и высокие достижения в профессиональной деятельности. Среди награжденных:

  • Эндже Даутова, главный советник отдела гражданского законодательства правового управления Аппарата Госсовета РТ;
  • Юрий Емельянов, начальник юротдела исполкома Тюлячинского района;
  • Людмила Кощеева, замгендиректора по правовым вопросам, собственности и фондовому рынку АО «Казанский оптико-механический завод»;
  • Дамир Махмутов, замначальника управления — заведующий отделом социального законодательства правового управления Аппарата Госсовета Татарстана;
  • Эльмира Шакирова, начальник юридического отдела Совета Апастовского района.

Кроме того, президент России назначил новых судей в районах Казани и Татарстана.

    Анастасия Фартыгина

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