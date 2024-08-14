Шесть татарстанцев удостоены звания «Заслуженный юрист Татарстана»
Рустам Минниханов подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный юрист Республики Татарстан» шести жителям республики. Соответствующий документ выставили на портале раиса республики.
Звание присвоено за заслуги в укреплении законности и высокие достижения в профессиональной деятельности. Среди награжденных:
- Эндже Даутова, главный советник отдела гражданского законодательства правового управления Аппарата Госсовета РТ;
- Юрий Емельянов, начальник юротдела исполкома Тюлячинского района;
- Людмила Кощеева, замгендиректора по правовым вопросам, собственности и фондовому рынку АО «Казанский оптико-механический завод»;
- Дамир Махмутов, замначальника управления — заведующий отделом социального законодательства правового управления Аппарата Госсовета Татарстана;
- Эльмира Шакирова, начальник юридического отдела Совета Апастовского района.
Кроме того, президент России назначил новых судей в районах Казани и Татарстана.
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