Банк России опубликовал курс валют с 15 августа
Банк России опубликовал официальный курс валют с четверга, 15 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль укрепился.
Цена юаня повысилась на 0,04 рубля, доллар опустился в цене на 2,65 рубля, евро подешевел на 0,25 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 12,07 рубля;
- доллар — 90,01 рубля;
- евро — 100,31 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.