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Банк России опубликовал курс валют с 15 августа

17:16, 14.08.2024
Банк России опубликовал курс валют с 15 августа
Фото: Timon Studler on Unsplash

Банк России опубликовал официальный курс валют с четверга, 15 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль укрепился.

Цена юаня повысилась на 0,04 рубля, доллар опустился в цене на 2,65 рубля, евро подешевел на 0,25 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 12,07 рубля;
  • доллар — 90,01 рубля;
  • евро — 100,31 рубля.

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