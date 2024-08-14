Стали известны сроки возможного возвращения Макгрегора к боям в UFC

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о ситуации вокруг вероятного возвращения Конора Макгрегора к боям.

По его словам, 36-летний ирландский боец готов вернуться в октагон. Однако ждать боя Макгрегора в 2024 году не стоит.

— Мы говорили. Макгрегор хочет драться, но он не будет драться в этом году, — сказал Уайт агентству Reuters.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Макгрегор не дрался в официальных боях с июля 2021 года. Тогда ирландец проиграл Дастину Порье, при этом в ходе поединка Конор сломал ногу.

В конце июня Макгрегор должен был выйти в октагон против Майкла Чендлера на турнире UFC 303. Но из-за сломанного пальца ирландца бой отменили.