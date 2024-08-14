Для выпускников колледжей и вузов сферы ОПК предложили ввести отсрочку от армии

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Для выпускников колледжей и вузов предложили ввести отсрочку от армии, с такой инициативой выступил глава госкорпорации «Ростех» Николай Волобуев.

Он уточнил, что отсрочку можно ввести выпускникам средних специальных учебных заведений и вузов, которые трудоустраиваются на предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Согласно предложению Волобуева, выпускник должен будет отработать по специальности не менее года до призыва на службу.

— Заканчивает молодой человек колледж или вуз, его сразу забирают на службу. Через год он возвращается, при этом все, что он учил в течение 3—5 лет, все забывается за это время. И далеко не факт, что он в принципе захочет вернуться на свое рабочее место, лояльность еще не сформирована. Важно, чтобы специалист хотя бы год отработал на своем рабочем месте, у него появился интерес к этой сфере деятельности, приверженность к работодателю, чтобы он применил полученные знания на производстве, — цитирует его слова ТАСС.

Олег Исаков