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Провалившая гендерный тест алжирская боксерша подала иск против Маска и Роулинг

10:07, 14.08.2024
Провалившая гендерный тест алжирская боксерша подала иск против Маска и Роулинг
Фото: Динар Фатыхов

Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф обратилась в суд с иском против бизнесмена Илона Маска и писательницы Джоан Роулинг. Соответствующее заявление подано спортсменкой во Франции, сообщил Variety адвокат Набиль Буди.

Помимо них, алжирская боксерша обвинила в кибербуллинге всех пользователей соцсети Х (бывший Twitter), которые размещали оскорбительные высказывания в адрес нее. В том числе среди таковых может оказаться политик Дональд Трамп. Экс-президент США ранее заявлял, что уберет мужчин из женских соревнований.

По словам адвоката, Иман Хелиф пострадала от множественных «актов тяжкого киберпреследования».

скриншот из видео «Скандальная боксерша Иман Хелиф завоевала золото Олимпиады» с канала «CBC TV Azerbaijan»

Отметим, что Роулинг в своем аккаунте высказалась о выступлении алжирской боксерши на Олимпиаде в Париже. Писательница назвала ее бой «зрелищем, в котором мужчина избивает женщину на потеху публике». Маск также не остался в стороне от обсуждения темы гендерного вопроса Хелиф. Бизнесмен отметился в одном из тредов, посвященных бою боксерши из Алжира.

Скандал вокруг Иман Хелиф разгорелся во время Олимпийских игр в Париже. Боксершу допустили до соревнований среди женщин в весовой категории до 66 кг, несмотря на проваленный гендерный тест. В Международном олимпийском комитете (МОК) сочли данное исследование не соответствующим законным основаниям и сняли запрет с Хелиф.

Зульфат Шафигуллин

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