Провалившая гендерный тест алжирская боксерша подала иск против Маска и Роулинг

Фото: Динар Фатыхов

Олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф обратилась в суд с иском против бизнесмена Илона Маска и писательницы Джоан Роулинг. Соответствующее заявление подано спортсменкой во Франции, сообщил Variety адвокат Набиль Буди.

Помимо них, алжирская боксерша обвинила в кибербуллинге всех пользователей соцсети Х (бывший Twitter), которые размещали оскорбительные высказывания в адрес нее. В том числе среди таковых может оказаться политик Дональд Трамп. Экс-президент США ранее заявлял, что уберет мужчин из женских соревнований.

По словам адвоката, Иман Хелиф пострадала от множественных «актов тяжкого киберпреследования».

Отметим, что Роулинг в своем аккаунте высказалась о выступлении алжирской боксерши на Олимпиаде в Париже. Писательница назвала ее бой «зрелищем, в котором мужчина избивает женщину на потеху публике». Маск также не остался в стороне от обсуждения темы гендерного вопроса Хелиф. Бизнесмен отметился в одном из тредов, посвященных бою боксерши из Алжира.

Скандал вокруг Иман Хелиф разгорелся во время Олимпийских игр в Париже. Боксершу допустили до соревнований среди женщин в весовой категории до 66 кг, несмотря на проваленный гендерный тест. В Международном олимпийском комитете (МОК) сочли данное исследование не соответствующим законным основаниям и сняли запрет с Хелиф.

Зульфат Шафигуллин