Прокуратура требует взыскать с казанца деньги за фиктивную постановку иностранцев на учет

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Приволжского района Казани выявила, что местный житель зарегистрировал в своей квартире нескольких граждан ближнего зарубежья. Регистрация была фиктивной, фактически иностранцы в данном жилом помещении не проживали, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

По результатам проверки прокуратура направила в суд заявление с требованием признать сделки ничтожными и взыскать деньги в доход государства. Иск находится на рассмотрении.

Всего за 2024 год прокуратура района направила 19 исковых заявлений по аналогичным фактам, девять из которых удовлетворены, 10 находятся на стадии рассмотрения.

Напомним, главное управление Федеральной службы судебных приставов по Татарстану выделило 9 млн рублей на приобретение авиабилетов для иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению.