С начала 2024 года в Татарстане зарегистрировано 190 случаев заражений мышиной лихорадкой

Фото: Владимир Васильев

Пресс-служба Роспотребнадзора Татарстана сообщила, что с начала 2024 года в регионе зарегистрировано 190 случаев заражения мышиной лихорадкой (ГЛПС), что в 2,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Показатель заболеваемости в текущем году также на 46,5% ниже среднемноголетнего уровня. Однако в ведомстве предупредили, что риски заражения по-прежнему есть, и осенью возможен сезонный подъем заболеваемости.

Вирус мышиной лихорадки передается через пыль, продукты или воду. Он содержится в слюне, моче и экскрементах грызунов. По состоянию на 12 августа весной обработали 639,2 га открытых территорий. Подобные меры продолжатся и осенью до конца сезона активности грызунов.

Для профилактики заболевания дачникам рекомендуется проводить влажную уборку помещений с дезинфицирующими средствами, хранить продукты в недоступной для мышей посуде, мыть руки перед приемом пищи после работы в саду и поддерживать санитарное состояние земельных участков.

Напомним, в 2023 году число жителей Татарстана, у которых были зарегистрированы инфекционные заболевания, снизилось на 20%. В прошлом году геморрагическая лихорадка с почечным синдромом вызвала резонанс, заболеваемость увеличилась на 16%.



Рената Валеева