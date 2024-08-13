В Казани напомнили о правилах проезда с собаками в общественном транспорте

Фото: Динар Фатыхов

МУП «Метроэлектротранс» информирует о правилах провоза животных в общественном транспорте. Владельцы собак могут брать в поездки своих питомцев, но должны соблюдать определенные правила.

Для перевозки можно использовать контейнеры для животных, допускается взять собаку на руки или посадить на колени.

Если собака охотничьей или служебной породы, то ее необходимо разместить в хвостовой части транспорта. Поводок и намордник в этом случае обязательны.

Собака-поводырь должна быть в наморднике и ошейнике, а сидеть — возле ног владельца.

Соблюдение санитарно-гигиенических мер обязательно для всех. Запрещено перевозить животных, которые могут представлять угрозу здоровью пассажиров и водителя.



Подчеркнем, что на сайте РЖД появилась услуга перевозки в поезде животных без владельцев. Больше не нужно идти в специализированные багажные кассы, сделать это можно быстро и просто на сайте компании.



Анастасия Фартыгина