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В Казани напомнили о правилах проезда с собаками в общественном транспорте

17:48, 13.08.2024
В Казани напомнили о правилах проезда с собаками в общественном транспорте
Фото: Динар Фатыхов

МУП «Метроэлектротранс» информирует о правилах провоза животных в общественном транспорте. Владельцы собак могут брать в поездки своих питомцев, но должны соблюдать определенные правила.

  • Для перевозки можно использовать контейнеры для животных, допускается взять собаку на руки или посадить на колени.
  • Если собака охотничьей или служебной породы, то ее необходимо разместить в хвостовой части транспорта. Поводок и намордник в этом случае обязательны.
  • Собака-поводырь должна быть в наморднике и ошейнике, а сидеть — возле ног владельца.

Соблюдение санитарно-гигиенических мер обязательно для всех. Запрещено перевозить животных, которые могут представлять угрозу здоровью пассажиров и водителя.

Подчеркнем, что на сайте РЖД появилась услуга перевозки в поезде животных без владельцев. Больше не нужно идти в специализированные багажные кассы, сделать это можно быстро и просто на сайте компании.

Анастасия Фартыгина

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