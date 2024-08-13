В Казани напомнили о правилах проезда с собаками в общественном транспорте
МУП «Метроэлектротранс» информирует о правилах провоза животных в общественном транспорте. Владельцы собак могут брать в поездки своих питомцев, но должны соблюдать определенные правила.
- Для перевозки можно использовать контейнеры для животных, допускается взять собаку на руки или посадить на колени.
- Если собака охотничьей или служебной породы, то ее необходимо разместить в хвостовой части транспорта. Поводок и намордник в этом случае обязательны.
- Собака-поводырь должна быть в наморднике и ошейнике, а сидеть — возле ног владельца.
Соблюдение санитарно-гигиенических мер обязательно для всех. Запрещено перевозить животных, которые могут представлять угрозу здоровью пассажиров и водителя.
Подчеркнем, что на сайте РЖД появилась услуга перевозки в поезде животных без владельцев. Больше не нужно идти в специализированные багажные кассы, сделать это можно быстро и просто на сайте компании.
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