В Татарстане нашли способ повысить урожайность пшеницы на 24%

Фото: Роман Хасаев

Сотрудники Казанского государственного аграрного университета (КГАУ) разработали препарат, который позволяет увеличить урожайность яровой пшеницы. Двухэтапный подход к обработке семенных посевов включает использование «Псевдобактерина-2» и десикацию — искусственное подсушивание растений на корню, сообщает ТАСС.

На первом этапе, когда пшеница находится в фазе колошения, растения опрыскивают препаратом. Он является биофунгицидом — средством биологического происхождения, которое защищает растения от грибковых заболеваний. В отличие от химических фунгицидов, биопрепараты менее вредны для окружающей среды и не накапливаются в растениях.

Второй этап проводится за две недели до уборки урожая и называется десикацией. Для этого используется глифосатсодержащий препарат, который смешивают с тем же биофунгицидом. Такая комбинация подсушивает растения и продолжает защищать их от болезней вплоть до самой уборки.

Полевые опыты проводились на опытных полях КГАУ в Арском районе Татарстана. Объектом исследования был сорт яровой пшеницы «Йолдыз». При применении разработанной технологии, по словам ученых, удалось полностью избавиться от заражения семян опасным заболеванием «черный зародыш», в то время как в контрольном варианте без обработки зараженность достигала 24,3%.



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Рената Валеева