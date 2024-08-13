КХЛ начала проверку арен клубов, основной упор — на гостевые раздевалки

Фото: Динар Фатыхов

Континентальная хоккейная лига объявила о старте кампании по инспектированию арен клубов КХЛ и МХЛ на предстоящий сезон. Инспекция уже посетила домашние площадки «Спартака», «Капитана», АКМ-3, АКМ и «АКМ-Юниора», выступающих в МХЛ.

Всего за месяц проверки пройдут в 46 хоккейных аренах в 38 городах. Кроме этого, выборочные профилактические проверки будут проходить по ходу сезона-2024/25.

Цель инспектирования — оценка соответствия арен Техническому регламенту лиг. Особое внимание инспекция будет уделять улучшению сервисов для спортсменов. В частности, оснащению гостевых раздевалок.

Регулярный чемпионат КХЛ-2024/25 стартует 3 сентября и продлится до 23 марта 2025 года.

Отметим, что ранее хоккеисты публично жаловались на плохие условия в некоторых гостевых раздевалках клубов КХЛ.

Зульфат Шафигуллин