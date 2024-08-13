Российский теннисист Андрей Рублев проиграл в финале «Мастерса» в Монреале

Фото: Динар Фатыхов

Вторая ракетка России Андрей Рублев проиграл в финале турнира «Мастерс» в Монреале австралийцу Алексею Попырину (30-й в рейтинге) со счетом 2:6, 4:6. Встреча продлилась полтора часа.

Рублев, который в понедельник поднялся на шестое место в мировом рейтинге, нестабильно выступал на турнирах «Мастерс» в этом сезоне. Он выиграл только один матч на «тысячниках» в Индиан-Уэллсе, Майами и Монте-Карло, затем взял титул в Мадриде, но уже на следующем турнире в Риме проиграл во второй встрече.

В этом сезоне Рублев также выиграл турнир в Гонконге в январе. За финал в Монреале Рублев получит 650 рейтинговых очков и более $570 тыс. призовых.



Напомним, что сербский теннисист Новак Джокович впервые в карьере стал олимпийским чемпионом по теннису. Спортсмен принимал участие в Олимпиаде пятый раз, ранее ему удавалось выиграть только бронзу соревнований.



Анастасия Фартыгина