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Российские военные взяли под контроль населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР

13:22, 04.08.2024
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР
Фото: Максим Платонов

Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоселовка Первая в Донецкой Народной республике.

— Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Напомним, за прошедшую неделю группировка войск «Центр» в зоне СВО освободила пять населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики.

Разиль Самигуллин

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