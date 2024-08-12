Глава Мордовии Артем Здунов обсудил сотрудничество с КАМАЗом

Фото: Максим Платонов

Глава Республики Мордовия Артем Здунов сообщил, что на Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» обсуждал возможность производства передвижных ремонтных мастерских «Верстакофф» на базе шасси КАМАЗа. Дальнейшая работа будет вестись конструкторскими цехами компаний.

Как отмечалось в ходе беседы с гендиректором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным, ряд предприятий региона производят комплектующие, которые могут быть использованы российской автомобильной промышленностью в рамках импортозамещения, пишет «Российская газета».

Напомним, в Набережных Челнах НПО «Ростар» запустило автоматизированный участок литейного производства полного цикла по выпуску автокомпонентов для грузовых автомобилей. Большая часть (85%) материалов и сырья производится в России.