Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Малайзию

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов начал рабочий визит в Малайзию. В международном аэропорту Куала-Лумпура его встретили чрезвычайный и полномочный посол России в Малайзии Наиль Латыпов и руководитель крупнейшей местной энергетической корпорации Дато Даинг, сообщает пресс-служба главы республики.

В ходе визита запланированы встречи, на которых будет обсуждаться сотрудничество в различных областях. Среди основных тем — посещение корпорации по развитию халяль-индустрии Малайзии, презентация сельскохозяйственного потенциала Татарстана и ряд деловых переговоров.

Страна входит в число крупнейших экспортеров нефти и сжиженного природного газа в Юго-Восточной Азии и занимает первое место в мире по выпуску электронных чипов. Основные отрасли экономики Малайзии включают электронную и электротехническую продукцию, химическую, пищевую, резинотехническую промышленность, металлообработку, сельское хозяйство и добывающую промышленность.

В 2023 году делегация малайзийского холдинга Maharani посетила Татарстан в поисках партнеров для реализации инфраструктурных проектов Maharani Energy Gateway, к реализации которых приступают в акватории Малаккского пролива — одной из основных логистических водных артерий мира.

Рената Валеева