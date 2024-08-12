Рианна, Кемран, Авдей: в Казани назвали самые популярные и редкие имена, которыми называли детей за неделю

Фото: Динар Фатыхов

С 5 по 11 августа в Казани появились на свет 462 малыша. Как сообщили в управлении ЗАГС столицы Татарстана, среди новорожденных 241 мальчик и 221 девочка.

Самый большой вес при рождении составил 5330 грамм, а самый маленький — 1880. Наиболее популярными именами стали: Артем, Аскар, Марк, Роберт, Матвей, Тимур, Эмир, Амир, София, Сафия, Арина, Мия, Ева, Агата и Амина. Также часто родители выбирали для своих детей имена Кира и Ясмина.

Среди редких имен оказались Кемран, Кадир, Ямиль, Яков, Асхат, Мирас, Авдей, Арий, Залия, Мила, Рианна и Севиль.

На прошлой неделе в городе также заключили 356 браков.

До этого ЗАГС предоставлял самые популярные имена за первую половину текущего года.

Рената Валеева