Рианна, Кемран, Авдей: в Казани назвали самые популярные и редкие имена, которыми называли детей за неделю
С 5 по 11 августа в Казани появились на свет 462 малыша. Как сообщили в управлении ЗАГС столицы Татарстана, среди новорожденных 241 мальчик и 221 девочка.
Самый большой вес при рождении составил 5330 грамм, а самый маленький — 1880. Наиболее популярными именами стали: Артем, Аскар, Марк, Роберт, Матвей, Тимур, Эмир, Амир, София, Сафия, Арина, Мия, Ева, Агата и Амина. Также часто родители выбирали для своих детей имена Кира и Ясмина.
Среди редких имен оказались Кемран, Кадир, Ямиль, Яков, Асхат, Мирас, Авдей, Арий, Залия, Мила, Рианна и Севиль.
На прошлой неделе в городе также заключили 356 браков.
До этого ЗАГС предоставлял самые популярные имена за первую половину текущего года.
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