FLAMAX — титульный спонсор Гонки Героев

Фото: предоставлено пресс-службой ООО "ФЛАМАКС"

24 августа в татарстанском городе Менделеевске второй год подряд пройдет знаковый любительский турнир под брендом Гонка Героев. Производственное предприятие FLAMAX вновь поддержит мероприятие, впервые — в качестве титульного спонсора соревнований.

Гонка Героев — это командный бег по пересеченной местности с преодолением препятствий, в числе которых — рукоходы, переправы, рвы, поля с колючей проволокой, грязевые лужи. Длина дистанции — 10 км, количество препятствий — около 40.

Дебют FLAMAX состоялся в 2023 году. Тогда компания выступила как специальный партнер, предоставив воду для всех участников забега. Также в гонке приняла участие корпоративная команда FLAMAX, цвета которой защищали как сотрудники, так и профессиональные спортсмены из «подшефных» секций.

По словам генерального директора Фиргата Зиганшина, полученный в прошлом году опыт помог в подготовке к новому турниру, в том числе в части отбора в команду.

«Решение участвовать в Гонке Героев мы приняли коллективно, хотя на тот момент никто из нас не знал, что нас ждет на трассе! — рассказывает Фиргат Зиганшин. — Забег превзошел все ожидания! Это не просто спортивное мероприятие, которое направлено на раскрытие способностей сотрудников! Совместное преодоление препятствий идет на пользу командной атмосфере, а увлекательных испытаний на прошлогоднем маршруте было предостаточно! Особенно запомнились прыжки с вышки и естественные водные преграды. С нетерпением ждем новую Гонку Героев и будем стараться улучшить свой результат!»

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