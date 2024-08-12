В Кирове построят тоннель с беспрепятственным выездом к Татарстану

В Кировской области осенью 2024 года начнется строительство тоннеля под Транссибирской магистралью в Нововятском районе Кирова. Об этом сообщила пресс-служба правительства Кировской области.

Проект, получивший положительное заключение государственной экспертизы, предусматривает создание 740-метрового тоннеля с подъездными четырехполосными путями, что обеспечит беспрепятственный выезд из областного центра в юго-восточном направлении к Татарстану.

По словам заместителя председателя правительства Кировской области Алексея Жердева, конкурс на строительство объекта будет объявлен в конце августа — начале сентября. На строительство в 2024 году предусмотрены средства областного бюджета в сумме 100 млн рублей. Планируется, что к 1 октября 2024 года будет заключен контракт на строительство, а работы завершатся к 2028 году.



Анастасия Фартыгина