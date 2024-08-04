Подростки из Германии, Финляндии, Франции и Турции посетили лагерь «Артек»

Подростки из Германии, Финляндии, Франции и Турции посетили лагерь «Артек». В рамках поездки они также познакомились с российским космонавтом Владимиром Титовым, сообщает RT.

Космонавт рассказал подросткам о своем рекорде пребывания на околоземной орбите. Владимир Титов провел там более года, также он ответил на вопросы детей и подарил им фото с автографом. После общения иностранные гости посетили Воронцовский дворец, Бахчисарай и другие достопримечательности Крыма.

В июне стало известно, что после воссоединения Крыма с Россией Международный детский центр «Артек» принял более 300 тысяч детей. Также к 100-летнемю юбилею Международного детского центра, который будут отмечать в 2025 году, планируется открыть новый лагерь «Солнечный». Это позволит увеличить количество отдыхающих детей до 65 тысяч в год.

Разиль Самигуллин