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Банк Казани открыл еще один офис в Москве. Это уже пятое отделение Банка в столице

10:35, 12.08.2024
Банк Казани открыл еще один офис в Москве. Это уже пятое отделение Банка в столице
Фото: предоставлено ООО КБЭР «Банк Казани»

Банк Казани открыл новый дополнительный офис в Москве по адресу: улица 1905 года, 4. В новом офисе жители и гости Москвы смогут воспользоваться всем спектром банковских услуг, а удобная локация и хорошая транспортная доступность сделают визит в офис удобным и комфортным.

Режим работы офиса: в будни с 10 до 20 часов, в субботу — с 11 до 19 часов, воскресенье — выходной.

Банк Казани входит в число ведущих кредитных организаций Татарстана. Расширение присутствия в столичном регионе входит в приоритетную стратегию развития Банка. Офисы Банка Казани работают также в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и городах Татарстана. В любом из этих офисов физические лица и предприниматели смогут совершать денежные переводы, платежи, валютно-обменные операции, оформлять кредиты, открывать вклады. Бизнесу будет доступно расчетно-кассовое обслуживание.

Представители бизнеса за 1 день могут получить кредит на развитие или пополнение оборотных средств с минимальным пакетом документов и открыть расчетный счет. Также в Банке Казани можно оформить банковскую гарантию на исполнение контракта всего за 2 часа. Банк Казани занял свою нишу в проведении валютных операций, предлагая привлекательные условия своим клиентам. Валюта всегда в наличии и по привлекательному курсу.

Банк Казани планирует делать дополнительные инвестиции в развитие сети филиалов, предоставляя клиентам все больше возможностей для управления финансами.

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Справка

ООО «Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»

Тел.: 8 800 77-518-77 (звонок по России бесплатный).

Сайт: https://www.bankofkazan.ru/

Адрес головного офиса: Республика Татарстан, г. Казань, Солдатская, д. 1, Банк Казани.

Адреса офисов в Москве:

  • ЮВАО: Восточная ул., 13 (м. «Автозаводская» и «Дубровка»);
  • СВАО: ул. Академика Королева, 3 (м. «Академика Королева» и «ВДНХ»);
  • САО: ул. Куусинена, 4а к1 (м. «Полежаевская»);
  • ЦАО: Пречистенская набережная, 5 (м. «Парк Культуры» и «Октябрьская»);
  • Новый офис: ул.1905 года, 4 (м. «Улица 1905 года»).

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ЭкономикаБанки Татарстан

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