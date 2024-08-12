Банк Казани открыл еще один офис в Москве. Это уже пятое отделение Банка в столице

Фото: предоставлено ООО КБЭР «Банк Казани»

Банк Казани открыл новый дополнительный офис в Москве по адресу: улица 1905 года, 4. В новом офисе жители и гости Москвы смогут воспользоваться всем спектром банковских услуг, а удобная локация и хорошая транспортная доступность сделают визит в офис удобным и комфортным.

Режим работы офиса: в будни с 10 до 20 часов, в субботу — с 11 до 19 часов, воскресенье — выходной.

Банк Казани входит в число ведущих кредитных организаций Татарстана. Расширение присутствия в столичном регионе входит в приоритетную стратегию развития Банка. Офисы Банка Казани работают также в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и городах Татарстана. В любом из этих офисов физические лица и предприниматели смогут совершать денежные переводы, платежи, валютно-обменные операции, оформлять кредиты, открывать вклады. Бизнесу будет доступно расчетно-кассовое обслуживание.

Представители бизнеса за 1 день могут получить кредит на развитие или пополнение оборотных средств с минимальным пакетом документов и открыть расчетный счет. Также в Банке Казани можно оформить банковскую гарантию на исполнение контракта всего за 2 часа. Банк Казани занял свою нишу в проведении валютных операций, предлагая привлекательные условия своим клиентам. Валюта всегда в наличии и по привлекательному курсу.

Банк Казани планирует делать дополнительные инвестиции в развитие сети филиалов, предоставляя клиентам все больше возможностей для управления финансами.

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