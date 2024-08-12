В шести надземных пешеходных переходах Казани до 1 октября появятся новые лифты

Фото: Динар Фатыхов

До 1 октября в Казани в шести надземных пешеходных переходах запустят новые лифты с утепленными шахтами. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.

— Уже завершены строительно-монтажные работы в переходе на Оренбургском тракте, идут пусконаладочные работы, — уточнили там. — Еще в пяти переходах: на пр. Победы — ул. Сахарова, Ф. Амирхана — Четаева, Ф. Амирхана — Чистопольской, у остановки «Ветеринарная академия» и на ул. Павлюхина — Халева, завершается обустройство лифтовых шахт.

Срок эксплуатации новых лифтов составит 25 лет. Напомним, их ремонт начался в апреле этого года, когда в Казани стартовала масштабная подготовка к Играм и саммиту БРИКС.



Ремонт подземного пешеходного перехода возле ЦПКИО им. Горького начался в апреле 2024 года. Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Также в этом году в городе отремонтировали три подземных пешеходных перехода — у Кремлевской набережной по улице Батурина, на улице Ташаяк и у вокзала Казань-1 по улице Саид-Галеева. Продолжается капитальный ремонт подземного перехода рядом с парком имени Горького, добавили в мэрии.

Олег Исаков