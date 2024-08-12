В Казани обвиняемая в убийстве четырех детей и трех взрослых просит суда присяжных

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Верховном суде Татарстана прошло предварительное заседание по делу о страшной гибели семерых человек на пожаре. В умышленном убийстве четырех своих детей, мужа, брата и бабушки обвиняют 31-летнюю Ильмиру Гарданову. Она вину отрицает и просит суда присяжных, передает с места журналист «Реального времени».



Несмотря на тяжесть обвинения, фигурантка находится не в СИЗО, а на воле. На суд она приехала вместе со своим адвокатом Анасом Мухаметзяновым. От комментариев оба отказались наотрез, предложив дождаться финала процесса. Воздержалась от пояснений и гособвинитель Линара Чуркина.

По данным источников «Реального времени», статус подозреваемой в этом деле Гарданова получила лишь через четыре месяца после трагедии. А первое и окончательное обвинение ей предъявили в мае текущего года. Между этими следственными действиями женщина успела пройти психолого-психиатрическую экспертизу — силовики сомневались в ее душевном здоровье. Однако эксперты признаков расстройства не нашли.

На предварительном заседании в закрытом режиме обсуждалось ходатайство защиты о рассмотрении дела коллегией народных судей.

Напомним, воскресным днем 18 июня 2023 года в селе Саитово Тукаевского района Татарстана сгорел дом, погибли трое взрослых и четверо детей, младшему из которых было лишь четыре года. В момент возгорания они спали в доме. Сообщалось, что спаслась лишь мать детей, которая вышла на двор покормить скотину. Одна из соседок уверяла — муж выжившей в это время работал в огороде и, увидев пламя, бросился в дом — спасать. Однако назад уже не вышел.

В день ЧП в Следкоме возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, и его взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

О том, что на месте обнаружены признаки поджога, и уж тем более о подозрениях в умышленном убийстве силовики официально не сообщали. Об этом стало известно лишь после поступления дела Ильмиры Гардановой в Верховный суд Татарстана.

P. S.: Сегодня Верховный суд РТ удовлетворил ходатайство защиты. Отбор присяжных начнется в сентябре.