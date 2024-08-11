Овечкин рассказал, что хотел бы закончить спортивную карьеру в российском клубе

Фото: Динар Фатыхов

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что после завершения карьеры в НХЛ хотел бы провести свой последний матч за московское «Динамо».

— Так далеко я не заглядываю. У меня еще два года контракта в НХЛ. Конечно, я хочу сыграть свой последний матч за «Динамо», где начинал карьеру. Но эту тему прямо сейчас нет смысла поднимать, — сказал Овечкин в интервью РИА Новости.

Овечкин является воспитанником московского «Динамо» и выступал за клуб с 2001 по 2005 год и во время локаута в НХЛ в сезоне 2012/13. В составе «бело-голубых» хоккеист стал чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина.