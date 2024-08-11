Папа Римский Франциск призвал будущих священников читать художественную литературу и поэзию

Папа Римский Франциск считает, что чтение художественной литературы и поэзии должно стать неотъемлемой частью подготовки будущих священников, пишет британская газета The Guardian. В своем письме глава Католической церкви подчеркнул, что литература играет важную роль в личностном развитии и помогает священникам избегать «серьезного интеллектуального и духовного обеднения».

Франциск указал на опасность восприятия литературы как «второстепенного искусства» или простой формы развлечения. По его мнению, такое отношение может привести к серьезным последствиям для духовного развития священников. Он отметил, что в некоторых семинариях уже начали уделять внимание литературе в ответ на растущую зависимость от гаджетов и распространение «токсичных, поверхностных и агрессивных фейковых новостей».

Особое внимание в письме Папы уделено роли литературы в развитии «воображаемого сочувствия». Josh Applegate на Unsplash

Особое внимание в письме Папы уделено роли литературы в развитии «воображаемого сочувствия» — способности понимать и чувствовать мир с точки зрения других людей. Он подчеркнул, что чтение хорошей книги может служить «оазисом», который уберегает от менее здоровых альтернатив.

Франциск также поделился своими личными литературными предпочтениями, отметив, что любит трагиков за их способность отразить наши внутренние драмы. Он напомнил, что преподавал литературу в иезуитской школе в Аргентине, где ученики предпочитали читать современных авторов, таких как Гарсиа Лорка, вместо классических произведений, что стало для него важным опытом в педагогике.

В своем письме Папа также отметил множество других преимуществ чтения, включая расширение словарного запаса, стимуляцию воображения и творчества, улучшение концентрации и снижение тревожности.

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Екатерина Петрова