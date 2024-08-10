Александр Новак будет координировать вопросы климатической политики

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Вице-премьер России Александр Новак будет курировать вопросы формирования и реализации государственной климатической политики. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Согласно документу, в сферу ответственности Новака войдут координация действий по достижению целей ограничения выбросов парниковых газов и адаптации к изменениям климата. Также вице-премьер будет заниматься разработкой и реализацией соответствующих федеральных проектов в рамках госпрограмм.

— Вице-премьер Александр Новак будет координировать вопросы государственной климатической политики в полном объеме, включая вопросы в области ограничения выбросов парниковых газов, — сообщили в правительстве России.

Напомним, Мишустин передал вице-премьеру Дмитрию Патрушеву координацию работы над федеральными проектами «Чистая вода» и «Оздоровление Волги».