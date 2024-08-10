Стоимость новых китайских автомобилей в России выросла почти на 150 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

Средняя стоимость нового автомобиля из Китая на российском рынке за прошедший год увеличилась на 4,24% и составила 3,5 млн рублей. Годом ранее этот показатель составлял 3,4 млн рублей, то есть на 149 тыс. рублей меньше, передает журнал «Авто.ру».

Из всех продающихся автомобилей из КНР наиболее востребованы среди пользователей кроссоверы. В начале августа чаще всего интерес вызывали такие модели, как Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval Jolion и M6, Geely Monjaro и Atlas, Omoda C5, Exeed LX и TXL, а также GAC GS8 и Jaecoo J7.



Напомним, по состоянию на 1 июля 2024 года в России насчитывается 50,6 тысячи электромобилей.