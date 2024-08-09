Аэропорты России планируют перевести на отечественное программное обеспечение
Аэропорты России планируют перевести на отечественное программное обеспечение. Данные меры будут приняты после принятия поправок в закон о безопасности критической информационной инфраструктуры, сообщает Интерфакс.
Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что после принятия законопроекта каждое отраслевое ведомство разработает планы по установлению сроков по внедрению каждого типового решения в зависимости от уровня его готовности.
Напомним, в начале июля премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения по итогам IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Среди них — запуск инструментов поддержки предприятий, внедряющих в свою работу отечественное компьютерное оборудование.
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