Аэропорты России планируют перевести на отечественное программное обеспечение

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Аэропорты России планируют перевести на отечественное программное обеспечение. Данные меры будут приняты после принятия поправок в закон о безопасности критической информационной инфраструктуры, сообщает Интерфакс.

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что после принятия законопроекта каждое отраслевое ведомство разработает планы по установлению сроков по внедрению каждого типового решения в зависимости от уровня его готовности.

Напомним, в начале июля премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения по итогам IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Среди них — запуск инструментов поддержки предприятий, внедряющих в свою работу отечественное компьютерное оборудование.

Разиль Самигуллин