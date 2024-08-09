Новости общества

11:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Аэропорты России планируют перевести на отечественное программное обеспечение

21:49, 09.08.2024
Аэропорты России планируют перевести на отечественное программное обеспечение
Фото: Максим Платонов

Аэропорты России планируют перевести на отечественное программное обеспечение. Данные меры будут приняты после принятия поправок в закон о безопасности критической информационной инфраструктуры, сообщает Интерфакс.

Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что после принятия законопроекта каждое отраслевое ведомство разработает планы по установлению сроков по внедрению каждого типового решения в зависимости от уровня его готовности.

Напомним, в начале июля премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения по итогам IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Среди них — запуск инструментов поддержки предприятий, внедряющих в свою работу отечественное компьютерное оборудование.

Разиль Самигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество

Новости партнеров

Читайте также