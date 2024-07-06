К 2030 году планируется, что 80% российских предприятий перейдут на отечественный программный продукт

Фото: Динар Фатыхов

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения по итогам IX конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Среди них — запуск инструментов поддержки предприятий, внедряющих в свою работу отечественное компьютерное оборудование, сообщает «Интерфакс».

Согласно сообщению на сайте Кабмина, к концу десятилетия 80% всех предприятий должны будут использовать отечественные программы. Прежде всего это касается систем управления ресурсами и производством. Правительство планирует реализовать ряд мер для стимулирования перехода на российские технологии.

Так, Минцифры и Минфин должны проработать возможность введения федерального инвестиционного налогового вычета. Это поможет снизить расходы предприятий при реализации проектов по внедрению российского ПО.

Кроме того, Минцифры поручено предусмотреть ряд других мер поддержки перехода на отечественную технику и софт. В их числе — запуск грантовой поддержки особо значимых проектов по пилотному внедрению российских программных решений. Также министерство должно предусмотреть льготное кредитование компаний для приобретения российского ПО.

Обеспечение технологической независимости невозможно без работы по подготовке кадров. Чтобы усилить ее эффективность, планируется создать единую цифровую платформу для дополнительного образования студентов. Реализацией инициативы займутся Минцифры и Минобрнауки.

Стоит напомнить, что в конце прошлого года в пресс-службе Минцифры Татарстана сообщили о том, что процесс импортозамещения в 2023 году ускорился, особенно в сфере информационной безопасности и ИТ — в основном в государственных и окологосударственных компаниях.