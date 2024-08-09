Прокуратура Казани возбудила дело в отношении сотрудников Горжилинспекции
Прокуратура Казани возбудила административное дело в отношении сотрудников городской жилищной инспекции, обвинив в «несоблюдении должностными лицами органов государственного контроля требований законодательства о государственном контроле», сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
Причиной послужило то, что сотрудники Горжилинспекции не внесли предписания в адрес ТСЖ и ЖСК в Ново-Савиновском районе Казани, а также в управляющую компанию в Советском районе, несмотря на выявленные ими нарушения.
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