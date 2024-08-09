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Прокуратура Казани возбудила дело в отношении сотрудников Горжилинспекции

17:12, 09.08.2024
Прокуратура Казани возбудила дело в отношении сотрудников Горжилинспекции
Фото: Максим Платонов

Прокуратура Казани возбудила административное дело в отношении сотрудников городской жилищной инспекции, обвинив в «несоблюдении должностными лицами органов государственного контроля требований законодательства о государственном контроле», сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Причиной послужило то, что сотрудники Горжилинспекции не внесли предписания в адрес ТСЖ и ЖСК в Ново-Савиновском районе Казани, а также в управляющую компанию в Советском районе, несмотря на выявленные ими нарушения.

Разиль Самигуллин

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