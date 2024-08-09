В Татарстане будут судить группу лиц за мошенничество под видом криптоторгов
Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении десяти граждан.
Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По данным следствия, обвиняемые создали в Казани ООО «Атлант». С августа 2021 года по январь 2023 года под видом обучения финансовой грамотности и обещаний организовать торги с финансовыми инструментами на электроном рынке и криптобиржах они обманули 63 человека, присвоив себе более 36 млн рублей.
Уголовное дело направили в Советский районный суд Казани для рассмотрения.
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