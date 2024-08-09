В Липецком районе отменили режим ЧС
В Липецком районе отменили режим чрезвычайной ситуации, пишет РИА «Новости».
Режим ЧС вводился на территории Липецкого округа для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов. Населенные пункты Копцевы Хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка эвакуировали для обеспечения безопасности.
Напомним, в ночь с 8 на 9 августа в 01.45 мск в Липецкой области объявили режим воздушной опасности. В 3.14 мск губернатор Артамонов сообщил о «массированной атаке» дронов на Липецк и окрестности.
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