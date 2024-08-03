Исследование: для большинства россиян повышение зарплаты важнее карьерного роста

Фото: Максим Платонов

Предпочли бы рост зарплаты повышению в должности более половины россиян — 60%. Озабочены карьерным ростом 30% сотрудников в стране, а были бы рады получить новую должность даже при сохранении прежнего дохода 5%.

По мнению подавляющего большинства респондентов (73%), решение о повышении работника в должности должно основываться на его достижениях, а не зависеть от фиксированных сроков. Такие данные были получены в ходе опроса «Работы.ру» и СберПодбора, который опубликовала «Газета.Ru».

Для того чтобы получить более высокую должность, респонденты берут на себя больше ответственности (46%), проходят дополнительное обучение (44%), налаживают отношения с коллегами и начальством (40%).

Наиболее распространенной мотивацией для служебного роста стало увеличение дохода — его назвали 78% участников исследования. Кроме того, опрошенные хотели бы осуществлять свои идеи (42%) и руководить командой (29%).

Согласно другому исследованию, большинство россиян — 57% — рассматривают работу как источник заработка. Лишь порядка 17% жителей страны воспринимают свою профессию как призвание, получая от нее удовольствие и видя в ней вклад в общее дело.

Галия Гарифуллина