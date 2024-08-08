В ночь на 12 августа в небе можно будет наблюдать метеорный поток Персеиды

Фото: Максим Платонов

Метеорный поток Персеиды достигнет пика в ночь с 11 на 12 августа, сообщили в Роскосмосе.

Наблюдать за звездопадом можно будет уже в эти выходные начиная с 23.00 и до раннего рассвета. Специалисты рекомендуют выехать за город, чтобы обзор был лучше, и не пользоваться смартфонами.

Персеиды представляют собой частицы пыли и льда, которые оставила комета 109/P Свифта-Туттля. Они врываются в атмосферу Земли со скоростью 60 км/с, после чего сгорают и оставляют яркие светящиеся следы — метеоры.

По прогнозам астрономов, в этом году можно будет увидеть до 120 метеоров в час. Благоприятная обстановка для наблюдения за ними обусловлена фазой Луны — она как раз вступит в первую четверть и практически исчезнет с небосвода, что позволит лучше рассмотреть метеоры.

Пик метеорного потока в том году выпал на ночь с 12 на 13 августа.

Рената Валеева