Казанцы в ночь с 12 на 13 августа смогут увидеть до 150 метеоров в час

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Директор Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта, профессор Института физики Казанского федерального университета Юрий Нефедьев рассказал, почему в августе шансы увидеть «падающую звезду» увеличиваются в разы.

— Метеорный поток Персеиды начал проявлять свою активность 17 июля, именно тогда небо стали расчерчивать первые падающие звезды. Завершится самый красивый звездопад года 24 августа, — объяснил астроном.

Пик метеорного потока в этом году придется на ночь с 12 на 13 августа, в это время Земля будет проходить через центр пылевого облака. Ожидается до 100—150 метеоров в час.

По словам ученого, мы можем наблюдать этот «звездный дождь», потому что в августе Земля проходит через облако частиц, образовавшееся в результате частичного разрушения кометы Свифта–Таттля. Частицы сгорают в земной атмосфере, ионизируя воздух.

— Мы видим светящиеся следы, которые остаются после сгорания метеоров, и называем их падающими звездами, — объяснил Нефедьев.

Астроном советует наблюдать метеорный поток в ясную ночь за городом, где нет искусственного освещения. Лучшее время для наблюдений — с 11 часов вечера и до 3 часов утра.

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Илина Хакимова