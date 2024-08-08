В Татарстане успешно провели надвижку моста через Каму
В Татарстане успешно завершили один из этапов строительства обхода Нижнекамска и Набережных Челнов — надвижку моста через реку Каму.
Надвижка проходила с левого берега на правый, а перепад высот составил 54 метра.
В торжественной церемонии соединения пролетов приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Росавтодора Роман Новиков. По рабочей лестнице они вместе поднялись на мост, расположенный на высоте 50 метров от уровня Камы.
Новый мост протяженностью 1,3 км объединил левый и правый берег Камы возле села Костенеево. Он является частью строящегося обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, который реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Общая стоимость проекта составляет 79 млрд рублей, а стоимость мостового пролета — 23 млрд рублей, сообщил глава ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Ильдар Галяутдинов.
Открытие движения по новому мосту запланировано на декабрь текущего года.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.