В Татарстане успешно провели надвижку моста через Каму

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане успешно завершили один из этапов строительства обхода Нижнекамска и Набережных Челнов — надвижку моста через реку Каму.

Надвижка проходила с левого берега на правый, а перепад высот составил 54 метра.

В торжественной церемонии соединения пролетов приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и глава Росавтодора Роман Новиков. По рабочей лестнице они вместе поднялись на мост, расположенный на высоте 50 метров от уровня Камы.

Открытие движения по новому мосту запланировано на декабрь текущего года. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Новый мост протяженностью 1,3 км объединил левый и правый берег Камы возле села Костенеево. Он является частью строящегося обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, который реализуется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Общая стоимость проекта составляет 79 млрд рублей, а стоимость мостового пролета — 23 млрд рублей, сообщил глава ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Ильдар Галяутдинов.

Открытие движения по новому мосту запланировано на декабрь текущего года.