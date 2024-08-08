Объявлен длинный список Букеровской премии 2024 года

Организаторы Букеровской премии объявили длинный список 2024 года, включающий 13 книг. Жюри выбрало финалистов из 156 произведений, написанных на английском языке и опубликованных в Великобритании или Ирландии.

В лонг-лист вошли следующие произведения:

Клэр Мессуд «Эта странная, насыщенная событиями история»;

Томми Ориндж «Блуждающие звезды»;

Колин Барретт «Дикие дома»;

Ричард Пауэрс «Игровая площадка»;

Хишам Матар «Мои друзья»;

Анна Майклс «Удерживаемая»;

Рита Буллвинкел «Выстрел в голову»;

Рейчел Кушнер «Озеро творения»;

Сара Перри «Просвещение»;

Саманта Харви «Орбитальный»;

Персиваль Эверетт «Джеймс»;

Яэль ван дер Вауден «Хранилище»;

Шарлотта Вуд «Духовные размышления на каменном дворе».

Критики отмечают, что разнообразие тем и тонов делает список интересным и многогранным, а все книги вызывают сильные эмоциональные отклики. «Эти книги не просто о проблемах, они заставляют нас глубоко сопереживать их героям и их судьбам», — сказали члены жюри.

Объявление короткого списка из шести книг состоится 16 сентября, а победитель премии будет объявлен 12 ноября на церемонии в Лондоне. В прошлом году Букеровскую премию получил ирландский писатель Пол Линч за роман «Песнь пророка». Рецензию на эту книгу можно прочитать здесь.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова