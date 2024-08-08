Объявлен длинный список Букеровской премии 2024 года
Организаторы Букеровской премии объявили длинный список 2024 года, включающий 13 книг. Жюри выбрало финалистов из 156 произведений, написанных на английском языке и опубликованных в Великобритании или Ирландии.
В лонг-лист вошли следующие произведения:
- Клэр Мессуд «Эта странная, насыщенная событиями история»;
- Томми Ориндж «Блуждающие звезды»;
- Колин Барретт «Дикие дома»;
- Ричард Пауэрс «Игровая площадка»;
- Хишам Матар «Мои друзья»;
- Анна Майклс «Удерживаемая»;
- Рита Буллвинкел «Выстрел в голову»;
- Рейчел Кушнер «Озеро творения»;
- Сара Перри «Просвещение»;
- Саманта Харви «Орбитальный»;
- Персиваль Эверетт «Джеймс»;
- Яэль ван дер Вауден «Хранилище»;
- Шарлотта Вуд «Духовные размышления на каменном дворе».
Критики отмечают, что разнообразие тем и тонов делает список интересным и многогранным, а все книги вызывают сильные эмоциональные отклики. «Эти книги не просто о проблемах, они заставляют нас глубоко сопереживать их героям и их судьбам», — сказали члены жюри.
Объявление короткого списка из шести книг состоится 16 сентября, а победитель премии будет объявлен 12 ноября на церемонии в Лондоне. В прошлом году Букеровскую премию получил ирландский писатель Пол Линч за роман «Песнь пророка». Рецензию на эту книгу можно прочитать здесь.
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