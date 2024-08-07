Российские футболисты проведут два матча в сентябре

Фото: Динар Фатыхов

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дали официальное подтверждение Российскому футбольному союзу (РФС) на проведение двух выездных матчей национальной сборной в сентябре этого года. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на слова генерального секретаря РФС Максима Митрофанова.

Соперники и даты проведения пока не разглашаются. По информации СМИ, ими могут стать команды Вьетнама и Таиланда.

Напомним, 7 июня российские футболисты одержали победу над командой Белоруссии в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу сборной России.



Дарья Пузикова