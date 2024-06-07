Сборная России по футболу одержала победу над командой Белоруссии

Фото: Динар Фатыхов

Российские футболисты одержали уверенную победу над командой Белоруссии в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу сборной России, сообщает РИА «Новости».

Первый тайм на воротах стоял голкипер Матвей Сафонов, после перерыва его сменил Александр Максименко. Голы забили Иван Обляков, Константин Тюкавин и Федор Чалов.

Матч состоялся в рамках подготовки к отборочному турниру чемпионата Европы 2024 года. Для сборной России это была первая игра под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.

Последний матч сборная России провела 21 марта против сборной Сербии. Тогда российские футболисты также смогли одержать уверенную победу со счетом 4:0.

Разиль Самигуллин