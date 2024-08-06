Рустам Минниханов посетил Голубые озера и проинспектировал качество проделанных работ

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Голубые озера и проинспектировал качество проделанных работ, которые были выполнены по его поручению. Он также осмотрел павильоны, в которых могут проводиться лектории и размещаться центры проката.

В настоящее время на территории общественного места вдоль озер проложены дорожки, благоустроены места для купания. Раис Татарстана отдельно остановился у лодочной станции, где поручил проработать вопросы разграничения пространства для катающихся на гидроциклах и моторных лодках от места отдыха любителей покататься на сабах и катамаранах.

Напомним, 2 недели назад раис республики осмотрел Голубые озера и дал ряд поручений по их благоустройству. Рустам Минниханов посещал общественное место и в июне. Тогда он встретился с командой по реализации концепции развития территории, ознакомился с благоустройством парка и пообщался с отдыхающими.