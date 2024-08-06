Банк России опубликовал курс валют на 7 августа
Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 7 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.
Цена юаня понизилась на 0,04 рубля, доллар поднялся в цене на 0,22 рубля, евро подешевел на 0,01 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 11,79 рубля;
- доллар — 85,16 рубля;
- евро — 93,03 рубля.
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