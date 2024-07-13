Капитальный ремонт детсадов в Татарстане завершен на 72%
Министр строительства Татарстана Марат Айзатуллин рассказал о ходе капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры. Работы проходят в рамках семи федеральных и республиканских программ, которые охватывают 185 объектов.
Среди них — 21 детский сад, ремонт которых выполнен на 72%. Также ведется ремонт 49 школ, двух образовательных центров (выполнено 55%), 94 пищеблоков (34%), четырех ресурсных центров (57%) и 15 общежитий (74%). На текущей неделе были завершены работы на двух объектах в Бугульме и Нижнекамске.
В республике продолжается капитальный ремонт 138 объектов здравоохранения. Так, ремонт на 82 фельдшерско-акушерских пунктах выполнен на 90%. За последние две недели список готовых объектов пополнился 11 пунктами. Пять из них находятся в Апастовском районе, по одному — в Рыбно-Слободском, Спасском, Бугульминском, Нурлатском и Муслюмовском.
Таким образом, на текущую дату завершен ремонт 61 объекта.
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