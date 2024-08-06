В День физкультурника в Казани состоится эстафета на звание самой спортивной семьи

Фото: Динар Фатыхов

В День физкультурника в Казани состоится эстафета на звание самой спортивной семьи. Об этом рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Линар Гарипов.

По его словам, на 85-ю годовщину празднования они захотели возродить старинную эстафету «Папа, мама, я».

— Семейные команды будут регистрировать прямо на месте соревнований. Кроме того, в центре пляжных видов спорта запланированы активности для женских и мужских команд — там пройдут турниры по гандболу, футболу и волейболу, — подчеркнул Гарипов.

Начало соревнований в 9.00 в экстрим-парке «Урам». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Празднования пройдут традиционно в августе — площадкой станет экстрим-парк «Урам».

Олег Исаков