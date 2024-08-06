В День физкультурника в Казани состоится эстафета на звание самой спортивной семьи
В День физкультурника в Казани состоится эстафета на звание самой спортивной семьи. Об этом рассказал председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Линар Гарипов.
По его словам, на 85-ю годовщину празднования они захотели возродить старинную эстафету «Папа, мама, я».
— Семейные команды будут регистрировать прямо на месте соревнований. Кроме того, в центре пляжных видов спорта запланированы активности для женских и мужских команд — там пройдут турниры по гандболу, футболу и волейболу, — подчеркнул Гарипов.
Празднования пройдут традиционно в августе — площадкой станет экстрим-парк «Урам».
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