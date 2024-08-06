Уголовное дело возбуждено по факту ДТП под Казанью

Фото: Максим Платонов

По факту ДТП на трассе М-7 под Казанью Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Вчера на 771-м километре трассы М-7 произошло столкновение автобуса «Казань — Буинск» и грузовика. В аварии пострадали три человека, включая ребенка 11 лет.

Уголовное дело возбуждено по фактам оказания небезопасных услуг и нарушения правил дорожного движения. В центральный аппарат будет доложено о ходе расследования.



Напомним, по предварительной информации, водитель автобуса, 65-летний мужчина, нарушил правила дорожного движения: он не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком, который двигался впереди.



Дарья Пузикова