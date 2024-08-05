В Казани предлагают провести конференцию, посвященную истории Сибирского тракта

Фото: Роман Хасаев

Национальный музей Татарстана в рамках федерального проекта «Музейные маршруты России» предложил провести в Казани конференцию, посвященную истории Сибирского тракта. Инициативу озвучила генеральный директор музея Алиса Вяткина на сессии проекта в Бурятии, где обсуждалась выставка о Великом чайном пути.

Она считает, что Казань, которая была частью Великого чайного пути, обладает обширной коллекцией и научной базой для проведения конференции. Сибирский тракт остается памятью о сухопутном маршруте из европейской части России до границ Китая.

Выставку планируют сделать мобильной, чтобы она прошла через все города-участники. Предполагается, что открытие состоится в санкт-петербургском Центральном выставочном зале «Манеж», а участниками станут музеи Центральной, Сибирской и Дальневосточной России.

В рамках проекта «Музейные маршруты» Национальный музей Татарстана подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным музеем Бурятии. Напомним, что Национальный музей Татарстана заключил соглашения с Луганским краеведческим музеем, Хабаровским краевым музеем имени Н.И. Гродекова, музейным объединением «Музей Москвы», Государственным центральным музеем кино и Азовским историко-археологическим и палеонтологическим музеем-заповедником имени А.А. Горбенко Ростовской области.



Дарья Пузикова