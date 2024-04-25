Федеральный проект «Музейные маршруты России» впервые в Казани

Казань стала местом проведения федерального проекта «Музейные маршруты России». В рамках проекта 25—26 апреля на различных площадках города пройдут встречи музейщиков со всей страны.
Открытие проекта состоялось сегодня в театре имени В.И Качалова проектно-аналитической сессией «Новая жизнь мемориальных музеев».
Перед началом сессии в Качаловском театре были подписаны соглашения о сотрудничестве между музеями России. Так, Национальный музей Республики Татарстан заключил соглашения с Луганским краеведческим музеем, Хабаровским краевым музеем имени Н.И. Гродекова, Музейным объединением «Музей Москвы», Государственным центральным музеем кино и Азовским историко-археологическим и палеонтологическим музеем-заповедником имени А.А. Горбенко Ростовской области.
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