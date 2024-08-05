В Совфеде предложили создать в России министерство лесного хозяйства
Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Олег Кувшинников предложил создать в России новое ведомство — Министерство лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса. По мнению сенатора, это необходимо для успешной реализации стратегии развития лесного комплекса страны, пишет ТАСС.
— Сейчас полномочия размыты: часть находится в Министерстве природных ресурсов, часть — в Министерстве промышленности и торговли. Поэтому мы видим, что в структуре валового внутреннего продукта страны лесопромышленный комплекс занимает менее 5%, — заявил Кувшинников.
Сенатор считает, что с учетом огромного лесопромышленного комплекса как минимум 30% должно быть сформировано в ВВП страны.
— И эта задача, которую мы должны решать в краткосрочной и среднесрочной перспективе, — подчеркнул он.
На ноябрь 2023 года в Татарстане план по лесовосстановлению вырубленных и погибших площадей выполнен на 180,5%. Об этом заявил министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров в ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы ведомства.
— Отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений составило 163%, — заявил он.
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