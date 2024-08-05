Места по добыче нефти, комплекс КРС на 400 голов: в Татарстане изымут еще 22 объекта для строительства трассы

Фото: Максим Платонов

Земельные участки площадью 10,8 тыс. кв. м изымут для строительства дороги регионального значения Алексеевское — Альметьевск, которая станет частью платной трассы Шали (М-7) — Бавлы (М-5). Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации Татарстана.

Объекты планируют изъять на участке с 89-го по 145-й километр. Это третий этап обустройства нового дорожного полотна, которое затронет земли на территории Альметьевского, Новошешминского и Черемшанского районов. Общая площадь всех участков с прилегающими землями — 3,7 млн кв. м.

В перечень включены 22 объекта, среди которых зерносклад, крытый зерноток, сенохранилище, комплекс по содержанию крупного рогатого скота на 400 голов. Помимо этого, изымут земли, где находятся газопроводы, места по добыче нефти, магистральный этанопровод Оренбург — Казань и иные.

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана должно направить это постановление собственникам изымаемых участков, определить размеры возмещения, подготовить соглашения о прекращении аренды и обеспечить госрегистрацию права собственности республики. Если собственник откажется добровольно передавать землю, на него подадут в суд.

Ранее было изъято еще 5 объектов общей площадью 3,3 тыс. кв. м. В перечень были включены: дорога «Азеево — Черемшан — Шентала» — Карамышево — Яшауче, один газопровод, водовод технической воды до котельной «Архангельская», котельная «Южно-Екатериновская» и обустройство поднятия Южно-Екатериновского месторождения сверхвязкой нефти.

Рената Валеева